BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 5,24 GBP ab.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,24 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 5,20 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,23 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.226.176 Stück gehandelt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. 7,29 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 18,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,303 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 69,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 06.05.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,808 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

