BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 3,66 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 3,66 GBP. Bei 3,66 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,65 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 500.188 BP-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,339 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,26 GBP für die BP-Aktie.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,475 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

