BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,83 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,83 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,83 GBP ab. Bei 4,85 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 479.759 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 18,10 Prozent zulegen. Bei 3,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,10 GBP für die BP-Aktie.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.182,00 USD – ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 49.258,00 USD erwirtschaftet hatte.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 30.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,944 USD je BP-Aktie.

