BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Freitagmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,78 GBP nach oben.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,80 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,77 GBP. Zuletzt wurden via London 1.641.001 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Mit einem Zuwachs von 19,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,21 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,10 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48.538,00 USD in den Büchern – ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 67.866,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,895 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe BP-Investition eingebracht

Nikola-Aktie sackt an der NASDAQ letztlich ab: Präsident von Nikolas Energiesparte verlässt das Unternehmen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BP eingebracht