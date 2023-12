BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 13:35 Uhr 0,2 Prozent auf 4,67 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 6.521.364 Stück.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 22,11 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 4,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,27 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 53.269,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,833 USD je Aktie in den BP-Büchern.

