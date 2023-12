BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 13:35 Uhr 0,2 Prozent. Bei 4,70 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.521.364 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei einem Wert von 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit Abgaben von 4,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,833 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

Verluste in London: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus