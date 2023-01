BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Donnerstagmittag

Die BP-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,42 EUR. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 5,43 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.337 BP-Aktien.

Am 30.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 6,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 4,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,54 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 5,69 GBP.

Am 01.11.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,16 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 55.011,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 37.867,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 06.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2022 1,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

