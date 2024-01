BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagmittag höher

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. Bei 4,65 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,61 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.705.310 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,99 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 4,90 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,20 GBP.

BP veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD im Vergleich zu 55.011,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BP.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,798 USD je BP-Aktie belaufen.

