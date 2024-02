BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,64 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 4,64 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,62 GBP. Bisher wurden via London 3.061.756 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 5,64 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 21,46 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 5,03 Prozent Luft nach unten.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,230 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,18 GBP je BP-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 06.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,777 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

