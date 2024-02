BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Die Aktie von BP hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,67 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,67 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,67 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,62 GBP. Bei 4,62 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.243.230 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,302 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,230 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,18 GBP.

BP ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 52.141,00 USD – eine Minderung von 24,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 69.257,00 USD eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 07.05.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,777 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

