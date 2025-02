BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 4,32 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 4,32 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,27 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,37 GBP. Bisher wurden via London 13.251.597 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 20,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 15,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BP seine Aktionäre 2024 mit 0,240 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,328 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,30 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,569 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in Grün

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr gekostet

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich