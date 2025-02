BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,29 GBP ab.

Um 15:53 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 4,29 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,25 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,37 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 26.532.685 Aktien.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Gewinne von 26,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Mit einem Kursverlust von 14,83 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,328 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,30 GBP je BP-Aktie an.

Am 11.02.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,569 USD in den Büchern stehen haben wird.

