BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,00 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 5,00 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 5,00 GBP. Bei 5,05 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 10.551.311 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,302 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 52.141,00 USD in den Büchern – ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 69.257,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,802 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

