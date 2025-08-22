BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,25 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,25 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,30 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,29 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.142.294 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 34,91 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,447 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

