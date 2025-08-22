BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,27 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,27 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,30 GBP. Bei 4,29 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.652.192 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 10,39 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,86 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.

