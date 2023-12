BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Um 13:35 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,70 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.521.364 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 22,11 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,28 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,27 GBP an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,833 USD je Aktie aus.

