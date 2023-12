BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Boden

BP im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Um 13:35 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,68 GBP. Zuletzt wurden via London 6.521.364 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 18,11 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 4,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,27 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent verringert.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 11.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,833 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Ölpreise Ausblick: DWS-Stratege erwartet am Ölmarkt für 2024 Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

Verluste in London: FTSE 100 verbucht zum Start Abschläge