BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Um 12:22 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 5,60 EUR nach oben. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.415.725 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.11.2022 bei 5,82 EUR. Gewinne von 3,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,09 EUR am 15.03.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 36,92 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 5,69 GBP.

Am 01.11.2022 hat BP die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55.011,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 37.867,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 06.02.2024 dürfte BP die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 1,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

