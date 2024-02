BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Mittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BP. Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,66 GBP.

Die BP-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,66 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,68 GBP zu. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,65 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.272.330 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,64 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,94 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,43 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,230 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,302 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,18 GBP angegeben.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie verdient. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,878 USD je BP-Aktie.

