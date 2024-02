BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,69 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.562.169 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,64 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,302 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,230 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,18 GBP.

Am 06.02.2024 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,26 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,878 USD je Aktie aus.

