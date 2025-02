BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,31 GBP.

Bei der BP-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,31 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,35 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,29 GBP. Mit einem Wert von 4,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.561.740 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,41 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,327 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,27 GBP.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,560 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

