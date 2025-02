BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

So bewegt sich BP

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,33 GBP zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,33 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,33 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,30 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.069.446 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 5,41 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 25,05 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 18,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,328 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,70 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BP.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,566 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

