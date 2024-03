BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittwochmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 4,91 GBP.

Die BP-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,91 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,89 GBP. Bei 4,96 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.726.774 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,23 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,302 USD je BP-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 52.141,00 USD in den Büchern – ein Minus von 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 69.257,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,801 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

