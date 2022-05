BP Aktie News: BP am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die BP-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 27.05.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 5,08 EUR. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 63.983 BP-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2021 auf bis zu 3,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,77 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,99 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 03.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,13 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 49.258,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.492,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,896 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

