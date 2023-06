BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,55 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 4,64 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 3.988.070 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,11 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,59 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 21,23 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,48 GBP an.

Am 02.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,32 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 56.182,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49.258,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,991 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat