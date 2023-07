BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,80 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 4,80 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,81 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 2.648.240 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 15,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2022 bei 3,85 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 19,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,18 GBP.

Am 02.05.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 56.182,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 49.258,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte BP die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,943 USD je Aktie aus.

