BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Die Aktie von BP hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der BP-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,79 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr bei 4,79 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,82 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,76 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,79 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 10.973.797 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.07.2022 Kursverluste bis auf 3,85 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 19,58 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,18 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 02.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 56.182,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BP 49.258,00 USD umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,943 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

