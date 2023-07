BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,79 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,79 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,80 GBP an. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,76 GBP. Bei 4,79 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 633.819 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 19,20 Prozent Luft nach oben. Am 29.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,85 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 19,53 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,18 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 02.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 56.182,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.258,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,943 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in BP abgeworfen

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BP-Investment verdient