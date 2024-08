BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagnachmittag fester

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,35 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,35 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,38 GBP. Bei 4,33 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8.976.491 BP-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 22,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2024 (4,25 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,309 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,31 GBP.

Am 30.07.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,707 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Viel Bewegung im Portfolio: In diese Aktien hat Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal investiert

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt