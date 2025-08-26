BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,27 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,27 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,30 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,27 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.622.560 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,91 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,447 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

