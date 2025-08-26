DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittwochmittag

27.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 4,27 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,97 EUR 0,03 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,27 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,30 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,27 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.622.560 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 4,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,91 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 4,59 GBP.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,447 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor 3 Jahren verloren

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen