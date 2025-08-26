DAX24.154 ±0,0%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,29 GBP.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,29 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,29 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,27 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 568.202 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Mit einem Zuwachs von 9,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,22 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 34,91 Mrd. GBP, gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,447 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

