BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 5,31 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die BP-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 5,31 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,32 GBP an. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,31 GBP nach. Bei 5,32 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 942.809 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,71 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,21 GBP fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,73 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,18 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,888 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

