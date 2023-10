BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 5,45 GBP zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BP konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 5,45 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,46 GBP. Bei 5,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.636.125 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2023 auf bis zu 5,71 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,64 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,47 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,44 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 67.866,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2023 0,911 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot