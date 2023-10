BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP fällt am Freitagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,32 GBP abwärts.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,32 GBP nach. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,31 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,39 GBP. Bisher wurden via London 12.308.609 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 7,30 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 4,47 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 15,89 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,27 GBP an.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Am 29.10.2024 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,911 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

