BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,73 GBP ab.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 4,73 GBP. Bei 4,71 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,73 GBP. Zuletzt wurden via London 475.346 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 17,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,47 GBP erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 5,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,22 GBP an.

BP gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,841 USD je BP-Aktie.

