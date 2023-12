BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP.

Die BP-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,70 GBP. Bei 4,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 745.037 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,47 GBP fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 4,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,27 GBP.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55.011,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53.269,00 USD.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,833 USD je Aktie.

