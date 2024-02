BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,64 GBP ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,64 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,65 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 636.623 Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 17,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 4,96 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,18 GBP aus.

Am 06.02.2024 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,26 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.257,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,878 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Freundlicher Handel: STOXX 50 mit Kursplus

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr gekostet