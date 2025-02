BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 4,34 GBP ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 4,34 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,32 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,37 GBP. Bisher wurden heute 3.082.745 BP-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,60 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 3,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 18,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,326 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,27 GBP angegeben.

BP gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BP 35,70 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,03 Mrd. GBP umgesetzt worden.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,565 USD in den Büchern stehen haben wird.

