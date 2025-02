BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,34 GBP.

Um 09:07 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,34 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,34 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,37 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 691.456 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,41 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 15,90 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,326 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,27 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 11.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,70 Mrd. GBP – eine Minderung von 15,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,03 Mrd. GBP eingefahren.

Am 29.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,559 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Handelsende

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt nachmittags

BP-Aktie gefragt: Marktwert soll mehr als verdoppelt werden - Elliott wohl unzufrieden