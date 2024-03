BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag stärker

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 10 Jahren verdient

Heute im Fokus

Kanzler Scholz unterstützt Tesla-Ausbau in Grünheide. Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. IMMOFINANZ will nach Verlusten keine Dividende für 2023 ausschütten. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich. Entscheidung in Diesel-Musterklage gegen Mercedes getroffen.