BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 4,97 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 4,97 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,99 GBP zu. Bei 4,95 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 8.457.378 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 11,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 11,33 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,302 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,23 GBP.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,26 USD im Vorjahresvergleich. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BP.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,801 USD fest.

