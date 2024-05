BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP macht am Dienstagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,87 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,89 GBP zu. Mit einem Wert von 4,88 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.198.939 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Mit einem Zuwachs von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP. Mit Abgaben von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,305 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,37 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 07.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,38 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 38,55 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BP.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,778 USD in den Büchern stehen haben wird.

