BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,79 GBP ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,79 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,76 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,76 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424.681 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,85 GBP am 29.07.2022. Mit einem Kursverlust von 19,54 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,18 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 02.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 56.182,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.258,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,06 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,943 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

