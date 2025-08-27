DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

28.08.25 09:25 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,29 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,99 EUR -0,03 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,29 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,31 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,29 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Bisher wurden via London 314.932 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,59 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,49 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,91 Mrd. GBP.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,449 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
08:41BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
08.05.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:41BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025BP NeutralUBS AG
08.08.2025BP HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

