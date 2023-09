BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag stärker

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,40 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 5,40 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,50 GBP. Bei 5,43 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 4.693.842 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,21 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,05 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,18 GBP an.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 48.538,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.866,00 USD umgesetzt worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,888 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

