BP Aktie News: BP auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 4,18 EUR. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,17 EUR. Bei 4,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262.160 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2021). Am 28.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,08 GBP je BP-Aktie an. Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2022 0,654 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

