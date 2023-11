BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 4,74 GBP nach.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 4,74 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,73 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,73 GBP. Zuletzt wurden via London 444.193 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,59 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,30 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,751 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

