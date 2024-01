BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,66 GBP.

Um 15:52 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,66 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,72 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,70 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.785.814 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,44 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 5,33 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,20 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 55.011,00 USD umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,798 USD je Aktie belaufen.

