BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,62 GBP.

Die BP-Aktie kam im London-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,62 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,64 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP ein. Bei 4,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 29.139.120 BP-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,64 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,230 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,18 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 06.02.2024. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie eingefahren. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52.141,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.257,00 USD erwirtschaftet worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,878 USD je Aktie aus.

