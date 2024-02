BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Minusbereich

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,62 GBP.

Das Papier von BP befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,62 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,60 GBP. Bei 4,61 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 436.890 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 22,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,302 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,230 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,18 GBP an.

Am 06.02.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,26 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 69.257,00 USD gelegen.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,878 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsende

Schwacher Handel: Das macht der STOXX 50 aktuell

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt am Mittag nach